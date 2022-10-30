سجل من 8 لمسات.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد كليرمون
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 18:20
كتب : FilGoal
تعادل نانت مع كليرمون بهدف لكل فريق، وذلك بفضل البديل المصري مصطفى محمد الذي أدرك التعادل، في مباراة الجولة 13 من الدوري الفرنسي.
ورفع نانت رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وارتفع رصيد كليرمون إلى النقطة 18 في المركز الثامن.
وبذلك رفع مصطفى محمد رصيده إلى الهدف رقم 4 في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
وإليكم أبرز أرقام مصطفى محمد في المباراة:
دقائق اللعب: 32
الأهداف: 1
التسديدات على المرمى: 1 من 2
الفرص الكبيرة الضائعة: 1
لمسات الكرة: 8
التمريرات الصحيحة: 2 من 4
دقة التمرير: 50%
الصراعات الأرضية الناجحة: 0 من 1
الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 5
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