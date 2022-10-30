بعدما هز شباك كليرمونت.. مصطفى محمد الأكثر مشاركة في الأهداف مع نانت

أصبح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأكثر مشاركة في الأهداف مع فريقه نانت الفرنسي خلال الموسم الجاري.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وسجل مصطفى محمد هدفا قاد به نانت للتعادل مع كليرمونت 1-1 في الجولة 13 من الدوري الفرنسي. (طالع التفاصيل)

الهدف هو الخامس لمصطفى محمد بشكل عام مع نانت هذا الموسم، بواقع 4 أهداف في الدوري وهدف في الدوري الأوروبي.

لينفرد مصطفى محمد بترتيب هدافي فريقه هذا الموسم، متفوقا على الثنائي، النيجيري سيمون موسيس والكاميروني إجناتيوس جاناجو، ولكل منهما 4 أهداف.

وبخلاف الأهداف الخمسة لمهاجم منتخب مصر، فصنع مصطفى محمد أيضا هدفا لفريقه ليصبح بذلك مشاركا في 6 أهداف.

متفوقا على سيمون موسيس الذي سجل 4 أهداف وصنع هدفا.

ولعب مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري 19 مباراة في مختلف البطولات.