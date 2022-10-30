بعدما هز شباك كليرمونت.. مصطفى محمد الأكثر مشاركة في الأهداف مع نانت
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 18:06
كتب : FilGoal
أصبح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأكثر مشاركة في الأهداف مع فريقه نانت الفرنسي خلال الموسم الجاري.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وسجل مصطفى محمد هدفا قاد به نانت للتعادل مع كليرمونت 1-1 في الجولة 13 من الدوري الفرنسي. (طالع التفاصيل)
الهدف هو الخامس لمصطفى محمد بشكل عام مع نانت هذا الموسم، بواقع 4 أهداف في الدوري وهدف في الدوري الأوروبي.
لينفرد مصطفى محمد بترتيب هدافي فريقه هذا الموسم، متفوقا على الثنائي، النيجيري سيمون موسيس والكاميروني إجناتيوس جاناجو، ولكل منهما 4 أهداف.
وبخلاف الأهداف الخمسة لمهاجم منتخب مصر، فصنع مصطفى محمد أيضا هدفا لفريقه ليصبح بذلك مشاركا في 6 أهداف.
متفوقا على سيمون موسيس الذي سجل 4 أهداف وصنع هدفا.
ولعب مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري 19 مباراة في مختلف البطولات.
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