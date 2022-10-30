الدرجة الثانية – الرابع.. فؤاد سلامة يخلف نادر السيد في تدريب مركز شباب طامية

تولى فؤاد سلامة تدريب مركز شباب طامية، خلفًا لـ نادر السيد.

واستقال السيد بعد هزيمة طامية أمام أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية.

وتعادل طامية في مباراة، وخسر في مناسبتين، خلال أول 3 جولات من عمر المسابقة.

ويعد هذا التغيير الفني هو الرابع في الدرجة الثانية هذا الموسم.

وكان أحمد كمال قد رحل عن كهرباء الإسماعيلية وعوضه صلاح أبو الفتوح.

كما رحل عبد الناصر محمد عن الإنتاج الحربي وعوضه سيد عيد.

ورحل سعيد إبراهيم عن الألومنيوم وعوّضه حسن خيري رئيس قطاع الناشئين بشكل مؤقت.

وسبق لـ فؤاد سلامة تدريب طامية في السابق، ويعود في ولاية ثانية.

وخاض سلامة مسيرة طويلة في الدوري المصري الممتاز وتألق مع إنبي، كما لعب للإنتاج الحربي ومصر للمقاصة وأسوان وحرس الحدود.