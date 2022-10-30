مصطفى البديل يسجل ويقود نانت للتعادل مع كليرمون

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

قاد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فريقه نانت للتعادل مع كليرمون بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ورفع نانت رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وارتفع رصيد كليرمون إلى النقطة 18 في المركز الثامن.

وبذلك رفع مصطفى محمد رصيده إلى الهدف رقم 4 في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

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تقدم كليرمون في الدقيقة 54 عن طريق نونو بورجيس.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 58 بدلا من صامويل موتوسامي.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 بعدما قابل عرضية من ناحية اليمين وضعته أمام المرمى ليسدد في الشباك الخالية.

وطالب مصطفى بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 80 بعد تدخل عليه من أحد المدافعين في منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب بشكل طبيعي.

وتعد هذه المباراة هي المشاركة رقم 13 لمهاجم منتخب مصر مع فريق نانت هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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