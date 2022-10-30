برشلونة يكشف عن إصابة ثنائي الدفاع.. تعرف على مدة الغياب

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

جول كوندي - إيريك جارسيا

أعلن برشلونة عن تفاصيل إصابة الثنائي الدفاعي إيريك جارسيا وجول كوندي.

وخرج جارسيا وكوندي مصابين خلال الشوط الثاني لمباراة فالنسيا مساء السبت بالدوري الإسباني.

وأوضح برشلونة في بيانٍ رسمي أن جارسيا يعاني من حمل زائد في العضلة الضامة للفخذ الأيسر.

كما يعاني كوندي من حمل زائد بدوره في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الثنائي سيغيب مبدئيًا عن مباراة فيكتوريا بلزن في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ويستهدف جارسيا وكوندي اللحاق بمباراة ألميريا في الجولة 13 للدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يتعافى الدنماركي أندرياس كريستينسن ليكون متاحًا للمدرب تشافي هيرنانديز من أجل مباراة ألميريا أيضًا.

واضطر تشافي إلى الدفع بـ ماركوس ألونسو في عمق الدفاع، ثم بـ جيرارد بيكيه، لإنهاء المباراة أمام فالنسيا يوم أمس.

ويبتعد رونالد أراوخو منذ عدة أسابيع، كما يغيب سيرجي روبيرتو الظهير الأيمن.

وفاز برشلونة بهدف قاتل في الثواني الأخيرة على مضيفه فالنسيا سجله البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وتصدر برشلونة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 31 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد وجيرونا.

برشلونة الدوري الإسباني
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