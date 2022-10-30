برشلونة يكشف عن إصابة ثنائي الدفاع.. تعرف على مدة الغياب

أعلن برشلونة عن تفاصيل إصابة الثنائي الدفاعي إيريك جارسيا وجول كوندي.

وخرج جارسيا وكوندي مصابين خلال الشوط الثاني لمباراة فالنسيا مساء السبت بالدوري الإسباني.

وأوضح برشلونة في بيانٍ رسمي أن جارسيا يعاني من حمل زائد في العضلة الضامة للفخذ الأيسر.

كما يعاني كوندي من حمل زائد بدوره في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢𝗦 ▶ Las pruebas realizadas han mostrado que Eric tiene una sobrecarga en el obturador externo de la cadera izquierda ▶ Las pruebas realizadas han mostrado que Kounde tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo pic.twitter.com/MaSuAo6Mus — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2022

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الثنائي سيغيب مبدئيًا عن مباراة فيكتوريا بلزن في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ويستهدف جارسيا وكوندي اللحاق بمباراة ألميريا في الجولة 13 للدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يتعافى الدنماركي أندرياس كريستينسن ليكون متاحًا للمدرب تشافي هيرنانديز من أجل مباراة ألميريا أيضًا.

واضطر تشافي إلى الدفع بـ ماركوس ألونسو في عمق الدفاع، ثم بـ جيرارد بيكيه، لإنهاء المباراة أمام فالنسيا يوم أمس.

ويبتعد رونالد أراوخو منذ عدة أسابيع، كما يغيب سيرجي روبيرتو الظهير الأيمن.

وفاز برشلونة بهدف قاتل في الثواني الأخيرة على مضيفه فالنسيا سجله البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وتصدر برشلونة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 31 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد وجيرونا.