انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) (1) جيرونا.. حامل اللقب يفقد نقطتين

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد - جيرونا

يستقبل ريال مدريد نظيره جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة الـ 12 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق.+91 بطاقة حمراء لـ توني كروس بعد الإنذار التاني إثر تعطيله هجمة مرتدة

ق.89 ريال مدريد يهز الشباك بواسطة رودريجو لكن الحكم لا يحتسب الهدف بداعي تسديد الكرة وهي مع الحارس جاتزانيجا

ق.86 دخول ماريانو ميليتاو بدلا من فالفيردي وميندي

ق.80 جووووووووووووول ستواني يدرك التعادل لـ جيورنا من ركلة جزاء

ق.79 ركلة جزاء لـ جيرونا بعد لمسة يد على أسينسيو كشفتها تقنية الفيديو

ق.72 جاتزانجيا وتصدٍ خيالي أمام تسديدة أسينسيو

ق.70 جوووووووووووووول فينيسيوس جونيور يتقدم لـ ريال مدريد

ق.63 دخول خابي هيرنانديز بدلا من ميجيل جوتييريز في صفوف جيرونا

ق.61 دخول ماركو أسينسيو بدلا من كامافينجا

ق.58 دخول رودريجو ريكيلمي بدلا من كوتو المصاب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 تسديدة صاروخية من يانخل هيريرا ترتد من عارضة ريال مدريد

ق.23 تسديدة صاروخية أرضية من رودريجو على القائم الأيسر

ق.19 رأسية صاروخية من فاليري فيرنانديز بعد عرضية كوتو لكن تجاور القائم

ق.10 تسديدة قوية من رودريجو يتصدى لها جاتزانيجا حارس مرمى جيرونا

ق.2 عرضية من داني كارباخال يقابلها مودريتش بتسديدة جانبية

بداية المباراة

**المباراة تبدأ في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

الدوري الإسباني جيرونا ريال مدريد
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