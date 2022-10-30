اختبر معلوماتك - عن تاريخ المغرب في كأس العالم

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 16:34

كتب : محمود صلاح

مصطفى حجي

هل تعلم كم مرة شارك فيها المغرب في كأس العالم قبل نسخة 2022؟

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب المغرب؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ المغرب في كأس العالم؟

أخبار متعلقة:
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2002 اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1998 اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1994 اختبر معلوماتك عن كأس العالم (2)
كويز في الجول كأس العالم 2022 المغرب المونديال
نرشح لكم
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2002 كأس العالم - أسامواه جيان.. سنتيمترات بين البطولة والفشل كأس العالم - غانا.. لم الشمل من أجل الثأر آس: دي خيا خارج كأس العالم.. قائمة إسبانيا المبدئية "سرية" بأمر إنريكي كأس العالم - الصرع والصداع وخدعة قصة الشعر.. حكايات رونالدو الظاهرة كأس العالم - ألمانيا.. لماذا يكرهوننا؟ اختبر معلوماتك - عن مشاركات العرب في كأس العالم اختبر معلوماتك - عن لاعبي الأرجنتين في كأس العالم
أخر الأخبار
سجل من 8 لمسات.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد كليرمون 2 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0) - (0) وست هام.. بداية المباراة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعدما هز شباك كليرمونت.. مصطفى محمد الأكثر مشاركة في الأهداف مع نانت 16 دقيقة | المحترفون
الدرجة الثانية – الرابع.. فؤاد سلامة يخلف نادر السيد في تدريب مركز شباب طامية 17 دقيقة | الكرة المصرية
أرسنال يستعيد صدارته للدوري الإنجليزي بخماسية أمام نوتنجهام فورست 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى البديل يسجل ويقود نانت للتعادل مع كليرمون 28 دقيقة | المحترفون
تشكيل مانشستر - رونالدو وماجواير أساسيان أمام وست هام 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يكشف عن إصابة ثنائي الدفاع.. تعرف على مدة الغياب ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام