اختبر معلوماتك - عن تاريخ المغرب في كأس العالم

هل تعلم كم مرة شارك فيها المغرب في كأس العالم قبل نسخة 2022؟

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب المغرب؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ المغرب في كأس العالم؟