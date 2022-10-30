اختبر معلوماتك - عن تاريخ المغرب في كأس العالم
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 16:34
كتب : محمود صلاح
هل تعلم كم مرة شارك فيها المغرب في كأس العالم قبل نسخة 2022؟
لأي مدى تعرف لاعبي منتخب المغرب؟
اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ المغرب في كأس العالم؟
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