الكشف عن ترتيب المتنافسين ببطولة جامعة النيل للكرة الخماسية.. وأفضل لاعب

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 16:27

كتب : FilGoal

جامعة النيل

اختتمت منافسات بطولة جامعة النيل للجامعات في الكرة الخماسية.

وشهدت البطولة في نسختها الأولى، مشاركة 4 جامعات.

الجامعات المشاركة:

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جامعة النيل

جامعة الجلالة

الأكاديمية البحرية

الجامعة البريطانية

وحققت جامعة النيل لقب البطولة والمركز الأول على حساب جامعة الجلالة.

بينما حققت الأكاديمية البحرية المركز الثالث، وحلت الجامعة البريطانية رابعا.

وحصد عمر طارق لاعب جامعة الجلالة جائزة أحسن لاعب.

بينما حصل محمد صلاح لاعب جامعة النيل على جائزة هداف البطولة.

وأقيمت البطولة على مدار يوم واحد لتحديد الفائز باللقب.

ويشارك FilGoal.com بصفته الشريك الإعلامي للبطولة.

جامعة النيل بطولة الجامعات
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