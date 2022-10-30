اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2002

نسخة أقيمت مبارياتها في الساعات الأولى من الصباح، وشهدت العديد من المفاجآت، إنها نسخة كأس العالم 2002.

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي أقيمت في فرنسا، أرنا إجاباتك.

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