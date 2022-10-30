اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2002
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 15:52
كتب : محمود صلاح
نسخة أقيمت مبارياتها في الساعات الأولى من الصباح، وشهدت العديد من المفاجآت، إنها نسخة كأس العالم 2002.
هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.
أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي أقيمت في فرنسا، أرنا إجاباتك.
وشاركها مع أصدقائك.
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