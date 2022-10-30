انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) كليرمونت

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يسضتيف نانت فريق كليرمونت ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، ويحتل نانت المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بينما كليرمونت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

============

نهاية المباراة بتعادل الفريقين

ق 73: جووووووووووول مصطفى محمد يسجل التعادل

ق.58 دخول مصطفى محمد

ق.54 بورخيس يسجل الأول لـ كليرمونت برأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية شوط سلبي

بداية الشوط الأول

انطلاق المباراة

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت
نرشح لكم
مصطفى البديل يسجل ويقود نانت للتعادل مع كليرمونت برشلونة يكشف عن إصابة ثنائي الدفاع.. تعرف على مدة الغياب مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) (0) جيرونا.. العارضة تنقذ حامل اللقب انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام تشكيل نانت - مصطفى محمد على دكة البدلاء أمام كليرمونت تشكيل ريال مدريد - مودريتش وروديجير أساسيان أمام جيرونا ماني: لست سعيدا بما أقدمه مع بايرن بنسبة 100% تشكيل أرسنال - ساليبا وجيسوس أساسيان أمام نوتنجهام
أخر الأخبار
مصطفى البديل يسجل ويقود نانت للتعادل مع كليرمونت 3 دقيقة | المحترفون
تشكيل مانشستر - رونالدو وماجواير أساسيان أمام وست هام 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يكشف عن إصابة ثنائي الدفاع.. تعرف على مدة الغياب 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) (0) جيرونا.. العارضة تنقذ حامل اللقب ساعة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - عن تاريخ المغرب في كأس العالم ساعة | قطر 2022
الكشف عن ترتيب المتنافسين ببطولة جامعة النيل للكرة الخماسية.. وأفضل لاعب ساعة | رياضات أخرى
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2002 2 ساعة | قطر 2022
انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) كليرمونت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز