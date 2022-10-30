انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) كليرمونت

يسضتيف نانت فريق كليرمونت ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، ويحتل نانت المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بينما كليرمونت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

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نهاية المباراة بتعادل الفريقين

ق 73: جووووووووووول مصطفى محمد يسجل التعادل

ق.58 دخول مصطفى محمد

ق.54 بورخيس يسجل الأول لـ كليرمونت برأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية شوط سلبي

بداية الشوط الأول

انطلاق المباراة