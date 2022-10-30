تشكيل ريال مدريد - مودريتش وروديجير أساسيان أمام جيرونا

يبدأ لوكا مودريتش وأنطونيو روديجير بشكل أساسي مع ريال مدريد في مواجهة جيرونا.

ويستضيف ريال مدريد فريق جيرونا ضمن مباريات الجولة 12 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويقود رودريجو هجوم ريال مدريد في غياب كريم بنزيمة المصاب.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: فيديريكو فالفيردي - رودريجو - فينيسيوس جونيور

ونجح ريال مدريد في حصد 31 نقطة في مسابقة الدوري هذا الموسم من 11 مباراة خاضهم الفريق.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم في الدوري.

ويتواجد برشلونة على القمة بنفس الرصيد من النقاط ولكن بعد خوضه مباراة زائدة كانت أمام فالنسيا أمس السبت.