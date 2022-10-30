ماني: لست سعيدا بما أقدمه مع بايرن بنسبة 100%

لا يشعر ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ بالرضا عن المستوى الذي يقدمه مع الفريق البافاري في موسمه الأول.

في تصريحات لقناة SPORT1 قال ماني عن أدائه: "مازلت غير سعيد بنفسي بنسبة 100٪. يمكنني تقديم المزيد".

وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة كيكر "أنا هنا من أجل الفريق، أحاول تسجيل الأهداف وصناعتها والفوز بالمباريات".

وأكمل السنغالي "يمكنني دائمًا التحسن في كل شيء. يمكنني إظهار المزيد والمزيد".

وتابع "أنا لاعب يريد التعلم كل يوم. أعتقد أنه لا يزال بإمكاني التحسن كثيرًا، هجوميًا ودفاعيًا".

ماني أنهى رحلة استمرت 6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.

وعن مركزه المفضل في الملعب، قال "لقد لعبت في مركز الجناح الأيسر طوال حياتي. وإذا كان الفريق بحاجة لي كمهاجم صريح أو كجناح أيمن، سأفعل ذلك".

وأتم "أعتقد أن بايرن يسير على الطريق الصحيح. لقد مررنا بأسابيع جيدة للغاية. لكن علينا أن نواصل تقديم مستوياتنا القوية".

وسجل ماني هدفه الـ11 هذا الموسم في فوز بايرن العرض على ضيفه ماينز بستة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 12 من الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 25 في صدارة ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد ماينز عند النقطة 18 في المركز الثامن.

سداسية بايرن سجلها كل من سيرجي جنابري وساديو ماني وجمال موسيالا وماتياس تيل وليون جروتسيكا وتشوبو موتينج.

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