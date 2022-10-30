حكاية أحمد الشيخ.. فقد والده وزوجته ونجله ويطمح المنافسة على الهداف وحلم المنتخب

لفت أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة الأنظار إليه عقب خوض ثلاث جولات في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

أحمد الشيخ النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وتربع الشيخ على قمة صدارة هدافي المسابقة بتسجيله ثلاثة أهداف في أول ثلاث جولات من المسابقة.

عانى الشيخ من صعوبات في مسيرته التي بدأت من الزمالك ومرت بكل من طنطا والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وحرس الحدود ونادي مصر "زد حاليا" حتى وصل إلى غزل المحلة.

وسجل الشيخ هذا الموسم هدفا في تعادل فريقه أمام المقاولون العرب، وآخر في الانتصار على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد وأخيرا هدف فوز غزل المحلة على أسوان.

ولم تتعلق الصعوبات بكرة القدم فقط، إذ عانى الشيخ من فقدان والده ثم زوجته أثناء الحمل في ثلاثة أشهر ثم وفاة نجله بسبب المرض العام الماضي.

ويستعرض لكم FilGoal.com رحلة أحمد الشيخ منذ بدايتها وحتى التألق هذا الموسم، وجميع ما يلي على لسان اللاعب نفسه:

البداية

بدأ الشيخ مسيرته في ناشئين الزمالك لمواليد 1990 بعد اجتياز اختبارات النادي.

وشارك الشيخ في الناشئين لمدة موسمين وتدرب تحت قيادة مجدي السيد وعفت نصار ومؤمن سليمان.

رحل أحمد الشيخ عن الزمالك في عمر الـ 16 عاما لينضم إلى طنطا وبعد موسم في قطاع الناشئين تم تصعيده إلى الفريق الأول.

واستمرت رحلة الشيخ في طنطا لمدة سبعة مواسم ولعب تحت قيادة سيد القماش وعلاء فتح الله بينما آخر مواسمه كانت تحت قيادة خالد عيد ونجح في تسجيل هدف الصعود إلى الدوري الممتاز باالنتصار على دمنهور.

رحلة لم تتم

استقبل أهالي طنطا لاعبو الفريق المتأهل إلى الدوري الممتاز عند مدخل المدينة بسعادة كبيرة.

ووقع بعدها أحمد الشيخ مع النادي المصري وكان ياسر يحيى رئيس النادي وقتها ولكن الرحلة لم تتم.

تمسكت إدارة طنطا بأحمد الشيخ ورفضت رحيله إلى المصري، وبعد ذلك انتقل اللاعب إلى الاتحاد السكندري عقب صعود طنطا بعد نهاية تعاقده في صفقة انتقال حر.

قضى الشيخ موسما مع الاتحاد تحت قيادة مختار مختار المدير الفني، وشارك في 23 مباراة.

وانتقل بعد ذلك الشيخ إلى طلائع الجيش لمدة موسم ثم موسم آخر في حرس الحدود ثم الانتقال إلى نادي مصر "زد حاليا" لمدة موسم.

صعوبات شخصية

عانى أحمد الشيخ من صعوبات في حياته الشخصية خلال تلك الفترة التي شهدت العديد من الانتقالات خلال مسيرته.

فبعد انتقال الشيخ إلى الاتحاد السكندري، فقد والده عام 2017 وبعد أقل من ثلاثة أشهر فقد زوجته خلال الحمل.

أثر ما حدث في حياة أحمد الشيخ الشخصية بالسلب على مسيرته خلال فترة تواجده في الاتحاد.

واعترف الشيخ أنه بسبب ذلك لم يكن في كامل تركيزه مع الاتحاد رغم إيمانه بقدر الله.

تزوج الشيخ مرة أخرى ورزق بابن وابنة قبل أن يتوفى نجله بسبب المرض في العام الماضي.

أثرت تلك العراقيل في مسيرة أحمد الشيخ عليه ولكنه استمر في مشواره مع كرة القدم.

حلم

انضم أحمد الشيخ إلى غزل المحلة في نوفمبر 2020 تحت قيادة خالد عيد بعد الصعود إلى الدوري الممتاز.

وسجل الشيخ ستة أهداف في موسمي الأول، وصنع ثلاثة أهداف في الموسم الثاني.

ويلعب الشيخ موسمه الثالث مع غزل المحلة، ويمتاز اللاعب بإجادة الركلات الحرة.

ويرى الشيخ أن إجادة الركلات الحرة تعود لتوفيق الله والموهبة والتدريب المستمر، ومنحه المدرب اليوناني بابا فاسيليو الثقة لتسديد الركلات الحرة.

ويحلم أحمد الشيخ بحصد لقب هداف الدوري الممتاز هذا الموسم ولكنه يعترف أن ذلك يحتاج إلى جهد كبير.

ويطمح لاعب غزل المحلة -32 عاما- في الانضمام إلى منتخب مصر على خطى عدد من النجوم الذين انضموا في سن كبير.