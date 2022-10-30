الكشف عن قرعة الدور التمهيدي الثاني لـ كأس مصر

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 15:08

كتب : رضا السنباطي

لقب كأس مصر

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس مصر لموسم 2022/2023.

وشهدت القرعة مشاركة أندية القسم الثالث والرابع ،بينما ستشارك أندية الدرجة الثانية بداية من الدور التمهيدي الثالث.

وجاءت نتائج القرعة بالكامل كالآتي:

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المرج × حلوان العام.

ألو إيجيبت × هليوبليس.

الطيران × أورانج.

نجوم المستقبل × بنها.

طلائع الأسطول × سمنود.

سبورتنج كاسل × مركز شباب بسيون.

شربين × مركز شباب منية سمنود.

بيلا × منية النصر.

مركز شباب القزازين × الشرقية بالزقازيق.

نادي الراية × المريخ.

توت عنخ أمون × بني سويف.

مركز شباب مغاغة × بني مزار.

القوصية × شباب مسلمين أسنا.

مركز شباب السرو × باي.

وتقام المباريات يوم الأربعاء المقبل على ملاعب الفرق التي ذكرت أولا.

كأس مصر اتحاد الكرة المصري
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