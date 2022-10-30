الكشف عن قرعة الدور التمهيدي الثاني لـ كأس مصر
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 15:08
كتب : رضا السنباطي
أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس مصر لموسم 2022/2023.
وشهدت القرعة مشاركة أندية القسم الثالث والرابع ،بينما ستشارك أندية الدرجة الثانية بداية من الدور التمهيدي الثالث.
وجاءت نتائج القرعة بالكامل كالآتي:
المرج × حلوان العام.
ألو إيجيبت × هليوبليس.
الطيران × أورانج.
نجوم المستقبل × بنها.
طلائع الأسطول × سمنود.
سبورتنج كاسل × مركز شباب بسيون.
شربين × مركز شباب منية سمنود.
بيلا × منية النصر.
مركز شباب القزازين × الشرقية بالزقازيق.
نادي الراية × المريخ.
توت عنخ أمون × بني سويف.
مركز شباب مغاغة × بني مزار.
القوصية × شباب مسلمين أسنا.
مركز شباب السرو × باي.
وتقام المباريات يوم الأربعاء المقبل على ملاعب الفرق التي ذكرت أولا.
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