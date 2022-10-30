هازارد: أمنيتي الوحيدة هي أن أقدر على العودة للقمة في أرض الملعب

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

شدد إدين هازارد لاعب ريال مدريد ومنتخب بلجيكا على أن أمله الوحيد حاليا هو العودة لمستواه وإثبات نفسه كلاعب من الطراز الأول.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال هازارد في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "أمر الإصابات كان معقد نوعا ما وتعرضت لعدد غير قليل من الإصابات وجاء معها بعض الأشياء الأخرى مثل الشكوك ولكن الآن كل شيء عاد لطبيعته وأتمنى شيء واحد فقط أن أكون قادرا من جديد على تقديم أداء في الملعب يمكنني من الاستمرار في القمة ولا شيء أكثر من ذلك".

وتابع "اعتقد أنني يجب أن أرفع المستوى عاليا وسأحاول أن أقدم أفضل من الأربع سنوات الماضية".

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صاحب الـ 31 عاما يخوض موسمه الرابع مع ريال مدريد وحتى الآن شارك في 27 مباراة وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 11.

واستمر "سيكون الأمر معقدا في كأس العالم لكن بشكل جماعي أنا محظوظ لكوني قائد فريق عظيم ولبلد عظيم ولذلك نحن ملتزمين بالتفكير بشكل كبير".

وأضاف "سنلعب ضد ثلاثة منتخبات كبيرة في كأس العالم، الجميع يعرف كرواتيا ولاعبيها الرائعين وأنا محظوظ لألعب كل يوم مع قائدهم لوكا مودريتش ولا يمكنني الحديث أكثر عنه على العكس لا نعرف كندا والمغرب كثيرا ولكن لدينا الكثير من الوقت للتعرف عليهم".

وواصل "أشرف حكيمي مع المغرب لذلك هم منتخب قوي أيضا ومن لحظة المشاركة في كأس العالم يعني ذلك أنهم منتخبات رائعة، كندا أيضا لديهم العديد من اللاعبين الرائعين مثل جوناثان دافيد الذي لا أعرفه بشكل شخصي ولكن أتابعه لأنه يلعب مع ليل فريقي القديم".

وأتم "بشكل عام فإن اللعب مع منتخبات من قارات مختلفة يعد أمرا ممتعا لأنك تتعرف على طرق لعبهم وطريقة تفكيرهم وهذا هو جمال كأس العالم".

وسيلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة من كأس العالم بجانب كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

وينطلق كأس العالم في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل بمباراة قطر والإكوادور الافتتاحية.

إدين هازارد ريال مدريد بلجيكا كأس العالم 2022
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