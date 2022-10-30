ثلاث وديات للمصري استعدادا لاستئناف الدوري

أعلن النادي المصري اتفاقه على خوض ثلاث مباريات استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وكان المصري قد حقق فوزه الأول أمس السبت على إنبي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة.

وسيخوض المصري مباراته المقبلة يوم 1 ديسمبر ضد الزمالك في الجولة الخامسة عقب التوقف الدولي المقبل.

وسيخوض المصري معسكرا لمدة 15 يوما في أحد فنادق القاهرة استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وخلال المعسكر سيلعب المصري ضد الداخلية وحرس الحدود وسيراميكا كليوباترا من أجل إعداد الفريق لاستئناف المباريات.

وكان المصري قد خسر أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يتعادل سلبيا مع بيراميدز في الجولة الثانية.

ويتم محمود جابر المدير الإداري للفريق الاتفاق حاليا على خوض مباراة ودية رابعة من أجل إتمام فترة الاستعداد الجديدة.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الرابعة ليحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الممتاز قبل نهاية الجولة.