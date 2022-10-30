مدرب سان جيرمان يحذر لاعبيه بسبب تلقي 3 أهداف في مباراة واحدة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

حذر كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان لاعبيه من اهتزاز شباكهم كثيرا في المباريات الأخيرة رغم العنفوان الهجومي لفريقه.

وانتصر باريس سان جيرمان بنتيجة 4-3 على تروا، ضمن الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وقال جالتييه: "كنا في كثير من الأحيان مجرد رد فعل أمام تروا، لقد هاجمنا جيدًا، وسجلنا أهدافًا جميلة وصنعنا الكثير من الفرص".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "تظل الحقيقة أننا تلقينا 3 أهداف، وهذا أكثر من اللازم".

وتابع "فقدنا العديد من الصراعات الثنائية مما سمح لفريق تروا أن يخلق الكثير من الهجمات المرتدة".

وأكمل "حين كنا نهاجم كانت التغطية غائبة تماما، دون أن يكون لدينا التوازن الصحيح في الملعب، وهذا ما تحدثت عنه مع اللاعبين قبل اللقاء".

وشدد "أتحمل بعض المسؤولية. يجب علي علاج الأزمة، وتصحيحها، والحفاظ على هذه الرغبة في تسجيل الأهداف وأن تكون دائمًا خطرين".

وأردف "سجلنا 11 هدفا هذا الأسبوع، وتلقينا 5، وهذا كثير جدا. 3 أهداف منهم أمام تروا".

وأتم "سيتعين علينا العمل مع اللاعبين وتصحيح ذلك لأنه في دوري أبطال أوروبا عندما تتلقى 3 أهداف سيكون لديك فرصة ضئيلة للغاية للتمكن من الفوز. ونحن نعلم أن مباراة الأربعاء أمام يوفنتوس هي مباراة مهمة للغاية من أجل صدارة المجموعة".

المباراة المثيرة للغاية بدأت سريعا حين سجل ماما بالدي الهدف الأول لتروا في الدقيقة 3 بعد تمريرة من روني لوبيز، ليتأخر باريس مبكرا.

وفي الدقيقة 24 سجل كارلس سولير هدف التعادل بصناعة النجم البرازيلي نيمار.

ولكن في الشوط الثاني استرد تروا التقدم بواسطة بالدي مرة أخرى في الدقيقة 52، بفضل صناعة ويلسون أودوبير.

وبتسديدة رائعة من خارج المنطقة، أعاد ليونيل ميسي التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة، عقب تمريرة من سيرخيو راموس.

وفي الدقيقة 59 أجرى كريستوف جالتييه مدرب باريس تبديلين بنزول ماركينيوس وفابيان رويز بدلا من بريسنيل كيمبيمبي وفيتينيا.

وفي الدقيقة 62 صنع ميسي هدف التقدم لصالح نيمار، بينما سجل كيليان مبابي الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

قلص تروا الفارق في الدقيقة 88 بواسطة أنتي بالافيرسا، بعد تمريرة حاسمة من رينو ريبار.

بذلك يظل باريس سان جيرمان بلا هزيمة في آخر 32 مباراة على التوالي بجميع المسابقات، بواقع 25 فوزا و7 تعادلات.

للمباراة رقم 49 على التوالي، باريس سان جيرمان يفوز في ملعبه "حديقة الأمراء" حين يسجل كيليان ميابي.

ولم يخسر راموس أي مباراة من أول 30 مباراة له مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي.

بذلك يواصل باريس صدارته لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط عن لانس أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد تروا عند 13 نقطة في المركز الـ11.

باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه تروا
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