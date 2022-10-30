مدربه لـ في الجول: لاعب مركز شباب الخارجة سيقضي فترة معايشة مع مارسيليا

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 12:15

كتب : رضا السنباطي

محمد عاطف لاعب بترول أسيوط

كشف هشام عبد المنعم مدرب بترول أسيوط عن قضاء محمد عاطف لاعب الفريق لفترة معايشة مع فريق مارسيليا الفرنسي.

اللاعب حصل على جائزة أفضل لاعب في دوري مراكز الشباب مع مركز شباب الخارجة في الموسم الماضي.

وقال عبد المنعم في تصريحات لـ FilGoal.com: "عاطف من مواليد 2001 قمت بتصعيده في يناير الماضي للفريق الأول وطال مسؤولي مركز شباب الخارجة أن يشارك معهم في دوري مراكز الشباب ووافقنا بعد ضغوطات كبيرة نظرا لارتباطات بترول أسيوط الرسمية".

وتابع "اللاعب أجاد مع مركز شباب الخارجة وتألق وحصل لقب البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب وستوفر له الشركة الراعية فترة معايشة مع نادي مارسيليا الفرنسي".

وأضاف "عاطف يلعب في مركز الوسط المهاجم وهو من اللاعبين المميزين وسيكون له مستقبل كبير مثل مصطفى شلبي وزلاكة ومؤمن راضي".

بترول أسيوط مارسيليا مركز شباب الخارجة
نرشح لكم
أحمد سيد غريب: هذا ما كان ينقص المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني محمد أشرف: كولر يتابعني وأنا تحت أمر الأهلي.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب مرتضى: لا يوجد عدالة.. الزمالك يحصل من الشركة الراعية على 30 مليون والأهلي أكثر من مليار مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر حمزة علاء: الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي تعرض للظلم عبد الرحمن عاطف: الضغوط كبيرة على المنتخب الأولمبي.. والجيل السابق ظروفه أفضل مصطفى سعد: هذا سبب إهدار الفرص أمام إسواتيني.. والبداية جيدة خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة فتوح بشرخ في وجه القدم
أخر الأخبار
صراع مانشستر.. من وحي الدربي بين حياة فيرجسون وثأر هالاند 15 دقيقة | تقرير في الجول
أحمد سيد غريب: هذا ما كان ينقص المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني 24 دقيقة | الكرة المصرية
محمد أشرف: كولر يتابعني وأنا تحت أمر الأهلي.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب 26 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: لا يوجد عدالة.. الزمالك يحصل من الشركة الراعية على 30 مليون والأهلي أكثر من مليار 39 دقيقة | الكرة المصرية
سواريز يسجل في شباك ليفربول.. ويقود ناسيونال للفوز بالدوري الأوروجوياني 43 دقيقة | أمريكا
انتهت الحصانة خارج الديار.. فيورنتينا يطيح بسلسلة ميلان ويذيقه الهزيمة الثانية ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر ساعة | الكرة الإفريقية
دي خيا: في مانشستر يونايتد نريد الفوز دائما.. وأنا هنا لمساعدة الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس