مدربه لـ في الجول: لاعب مركز شباب الخارجة سيقضي فترة معايشة مع مارسيليا

كشف هشام عبد المنعم مدرب بترول أسيوط عن قضاء محمد عاطف لاعب الفريق لفترة معايشة مع فريق مارسيليا الفرنسي.

اللاعب حصل على جائزة أفضل لاعب في دوري مراكز الشباب مع مركز شباب الخارجة في الموسم الماضي.

وقال عبد المنعم في تصريحات لـ FilGoal.com: "عاطف من مواليد 2001 قمت بتصعيده في يناير الماضي للفريق الأول وطال مسؤولي مركز شباب الخارجة أن يشارك معهم في دوري مراكز الشباب ووافقنا بعد ضغوطات كبيرة نظرا لارتباطات بترول أسيوط الرسمية".

وتابع "اللاعب أجاد مع مركز شباب الخارجة وتألق وحصل لقب البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب وستوفر له الشركة الراعية فترة معايشة مع نادي مارسيليا الفرنسي".

وأضاف "عاطف يلعب في مركز الوسط المهاجم وهو من اللاعبين المميزين وسيكون له مستقبل كبير مثل مصطفى شلبي وزلاكة ومؤمن راضي".