إنزاجي: أكتوبر شهر مثالي لـ إنتر

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن شهر أكتوبر كان مثاليا للفريق.

وكان إنتر قد حقق الفوز في ستة من آخر سبع مباريات وبدأ مزاحمة القمة في الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "الفريق في حالة جيدة، ويشعر بالثقة وحققنا انتصارات مقنعة".

وشدد إنزاجي "شهر أكتوبر كان مثاليا بالنسبة لنا، نعرف ما نريد القيام به وسأعيد اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة".

ويبتعد إنتر حاليا عن صدارة الدوري الإيطالي بفارق ثماني نقاط عن نابولي ونقطتين فقط عن الوصافة.

وأضاف مدرب إنتر "علينا التحقق من جدول مبارياتنا حتى فترة التوقف في كأس العالم، هناك بعض المباريات الصعبة".

ويلعب إنتر ضد يوفنتوس الأسبوع المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي.

وتابع إنزاجي "ارتكبنا بعض الأخطاء في البداية وبعد ذلك كنا نسير بخطى رائعة".

وواصل "سنواجه أيضا بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء في ختام مجموعات أبطال أوروبا، ونريد الظهور بمستوى جيد".

واختتم إنزاجي تصريحاته "عندما علمت بإصابة بروزوفيتش وأنها خطيرة كنا في موقف صعب ولكن سيكون لدي وفرة للاختيار بعد ذلك".

وحسم إنتر تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بغض النظر عن نتيجة مواجهته أمام بايرن ميونيخ في ختام المجموعات.