كرة سلة - الكشف عن المتنافسين في ثمن نهائي دوري المرتبط للرجال
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 11:17
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري المرتبط لرجال كرة السلة.
وتقام مباريات ثمن النهائي يومي الأربعاء 2 نوفمبر والسبت 5 نوفمبر.
وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:
25: الأهلي × هيليوبوليس
26: سموحة × الزهور
27: مصر للتأمين × طلائع الجيش
28: الاتحاد × دسوق
29: الجزيرة × أصحاب الجياد
30: سبورتنج × القناة
31: الاتصالات × الأولمبي
32: الزمالك × الطيران.
أما مباريات ربع النهائي فستكون كالآتي:
37: الفائز من 25 × الفائز من 30
38: الفائز من 26 × الفائز من 29
39: الفائز من 27 × الفائز من 32
40: الفائز من 28 × الفائز من 31
نصف النهائي:
الفائز من 37 × الفائز من 39
الفائز من 38 × الفائز من 40
نرشح لكم
الكشف عن ترتيب المتنافسين ببطولة جامعة النيل للكرة الخماسية.. وأفضل لاعب في الجول يكشف قرار اتحاد الطائرة بشأن عقوبتي مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإقرار ملزم لعنة ركلات الترجيح مستمرة.. السنغال تهزم مصر وتحقق أمم إفريقيا لـ الكرة الشاطئية انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح كرة يد - رغم 10 أهداف مصرية.. فيزبريم يتعادل مع بطل العالم في أبطال أوروبا كرة يد - الأهلي يتعادل في مباراة ديفيد ديفيز الأولى.. والزمالك ينتصر في دوري المحترفين تنس طاولة - الأهلي يجدد عقد هنا جودة اتحاد السلة يعقد اجتماعا لبحث حضور الجماهير في دوري المرتبط