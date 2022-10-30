كرة سلة - الكشف عن المتنافسين في ثمن نهائي دوري المرتبط للرجال

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري مرتبط سلة

اختتمت منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري المرتبط لرجال كرة السلة.

وتقام مباريات ثمن النهائي يومي الأربعاء 2 نوفمبر والسبت 5 نوفمبر.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

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25: الأهلي × هيليوبوليس

26: سموحة × الزهور

27: مصر للتأمين × طلائع الجيش

28: الاتحاد × دسوق

29: الجزيرة × أصحاب الجياد

30: سبورتنج × القناة

31: الاتصالات × الأولمبي

32: الزمالك × الطيران.

أما مباريات ربع النهائي فستكون كالآتي:

37: الفائز من 25 × الفائز من 30

38: الفائز من 26 × الفائز من 29

39: الفائز من 27 × الفائز من 32

40: الفائز من 28 × الفائز من 31

نصف النهائي:

الفائز من 37 × الفائز من 39

الفائز من 38 × الفائز من 40

كرة سلة الاتحاد الأهلي
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