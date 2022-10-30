موعد مباريات الأحد 30 أكتوبر 2022.. ريال مدريد وأرسنال والمنتخب الأولمبي

يشهد اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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الدوري الإنجليزي

يستضيف أرسنال فريق نوتنجهام فورست في الرابعة عصرا ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وتختتم منافسات الجولة عندما يستضيف مانشستر يونايتد فريق وست هام في السادسة والربع مساء، ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق جيرونا ضمن منافسات الجولة 12 في الخامسة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويليه مواجهة قوية بين أتليتك بلباو أمام فياريال في السابعة والنصف مساء عبر نفس القناة.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية أيضا عندما يحل ريال بيتيس ضيفا على ريال سوسيداد في العاشرة مساء.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على فريق تورينو في العاشرة إلا ربع مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

الدوري الفرنسي

يستضيف فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، فريق كليرمونت فوت في الرابعة عصرا.

ويقام اللقاء ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

المنتخب الأولمبي

يستضيف منتخب مصر الأولمبي فريق إسواتيني في إياب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويقام اللقاء على استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساء.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

دوري أبطال إفريقيا للسيدات

تنطلق منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات مساء اليوم الأحد.

يلعب فريق ديتيرمين جيرلز أمام جرين بافالوز في مباراة الافتتاح في تمام السادسة مساء.

بينما يواجه الجيش الملكي المغربي فريق سيمبا كوينز التنزاني في التاسعة مساء.

ويشارك من مصر فريق وادي دجلة وتقام المنافسات في دولة المغرب.