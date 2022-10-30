لم يتأثر بالإعصار.. فلامنجو يحصد لقب كوبا ليبرتادوريس 2022 على حساب باراناينسي

توج فلامنجو البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز بنسخة 2022 على حساب أتليتكو باراناينسي البرازيلي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب بانكو دي جواياكويل بالإكوادور.

سجل هدف اللقاء الوحيد: جابريل باربوسا.

فلامنجو الأحمر والأسود لم يتأثر بالإعصار -لقب باراناينسي- واستطاع أن يوقف كتيبة لويس فيليبي سكولاري ليحقق اللقب بعدما خاض النهائي القاري الثالث له في آخر 4 مواسم.

وحجز فلامنجو بطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية 2022 والتي لم يتحدد موعدها أو البلد المستضيفة لها بعد.

كما سيواجه إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري في ريكوبا سود أمريكانا 2023 على لقب السوبر القاري.

وأصبح فلامنجو ثاني فريق يتوج باللقب في الألفية الجديدة دون خسارة منذ كورينثيانز في 2012.

ورفعت الأندية البرازيلية رصيدها من الألقاب إلى 22 مقابل 25 للأندية الأرجنتينية.

وأصبح فلامنجو أكثر فريق تتويجا باللقب بين الأندية البرازيلية برصيد 3 ألقاب بالتساوي مع ساو باولو وجريميو وسانتوس وبالميراس.

وحصد بيدرو جائزة أفضل لاعب في البطولة والهداف بعدما سجل 12 هدفا.

وخسر فيرناندينيو فرصة التتويج باللقب بعد عودته للفريق في بداية الموسم الجاري، بعدما خسر لقب 2005 قبل خوض تجربة احترافية دامت 17 عاما في أوروبا بقميصي شاختار الأوكراني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأيضا خسر لويس فيليبي سكولاري فرصة إنهاء مسيرته بالتتويج باللقب للمرة الثالثة في مسيرته بعدما توج من قبل مع جريميو وبالميراس.































التشكيل

قاد جابريل باربوسا وبيدرو هجوم فلامنجو، والموهبة الشابة فيتور روكي هجوم أتليتكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

النسخة الـ 63 شهدت تواجد فيرناندينيو –لاعب مانشستر سيتي السابق- في وسط باراناينسي.

فيما جلس الثنائي التشيلي أرتورو فيدال وإريك بولجار على مقاعد فلامنجو بجوار المخضرم دييجو ريباس.

وصف المباراة

هدد باراناينسي مرمى فلامنجو في الدقائق الأولى على مرتين، في الدقيقة 12 كانت الفرصة الأخطر عن طريق فيتينيو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بيده.

وفي الدقيقة 17 تعرض فيليبي لويس للإصابة وخرج لتلقي العلاج لكنه لم يستطع استكمال اللقاء.

خرج ظهير أتليتكو مدريد وتشيلسي السابق وعوضه إيرتون لوكاس.

ظل الهدوء يُغلف أجواء اللقاء دون محاولات بين الفريقين.

وفي الدقيقة 43 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه بيدرو هنريكي لاعب باراناينسي بعد عرقلة بيدرو على حدود منطقة الجزاء.

استغل فلامنجو مباشرة النقص العددي، فأرسل إيفرتون ريبيرو كرة عرضية متقنة أودعها جابريل باربوسا في الشباك بكل سهولة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وأصبح جابيجول ثالث لاعب يسجل في 3 نهائيات مختلفة من البطولة بعد ألبرتو سبنسر وبيدرو روشا، إذ سجل 4 أهداف في نسخ 2019 و2021 و2022.

كما تصدر ترتيب هدافي البرازيليين تاريخيا في البطولة برصيد 29 هدفا بالتساوي مع لويزاو.

في الشوط الثاني تألق بينتو في التصدي لتسديدة جابيجول في الدقيقة 52.

حاول لاعبو الفريقين التهديد في الدقائق التالية لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 71 شارك التشيلي أرتورو فيدال بدلا من تياجو مايا في وسط ملعب فلامنجو.

في الدقيقة 81 سدد جيورجان دي أراسكايتا كرة أبعدها حارس باراناينسي ببراعة عن شباكه.

وقبل 5 دقائق على النهاية أهدر لاعبو باراناينسي فرصتين متتاليتين عن طريق بابلو وفيكتور هوجو.

وفي السادسة من الوقت بدلا من الضائع أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا نهاية اللقاء وتتويج فلامنجو باللقب.