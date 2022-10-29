هداف الدوري: مررت بظروف صعبة.. وأحلم باللعب مع منتخب مصر

تحدث أحمد الشيخ نجم غزل المحلة وهداف الدوري المصري للموسم الحالي عن الظروف الصعبة التي تعرض لها في مسيرته وحلمه الحالي.

وفاز المحلة على أسوان بهدف في الدقائق الأخيرة سجله الشيخ.

وقال الشيخ في تصريحاته لقناة صدى البلد: "أهدي الفوز لجمهور المحلة. حافظنا على نظافة شباكنا بعد شوط لم يكن جيدا، وعدنا للمباراة في الشوط الثاني".

وأضاف "في أقل من لحظة توقعت أن الكرة يمكن أن يلمسها أحدهم، فلعبت على التوقع ووفقني الله. تعمدت أن أضعها بهذه الطريقة بجوار الحارس وبدون قوة زائدة حتى لا يتم التصدي لها".

وأوضح "التسجيل لفريقي شعور رائع للغاية. يجب أن أواصل الاجتهاد حتى أتمكن من الاستمرار".

وعن الظروف التي تعرض لها قال الشيخ: "مررت بالعديد من الظروف الصعبة التي بدأت منذ 2016 وآخرها وفاة ابني قبل عام".

وتابع "مؤمن بقضاء الله والحمد لله أصبحت هداف الدوري في الوقت الحالي. أتمنى الاستمرار على ذلك قدر الإمكان".

واختتم "أبلغ من العمر 31 عاما الآن، وأحلم باللعب مع منتخب مصر".

وسجل الشيخ 3 أهداف مع غزل المحلة في أول 3 مباريات من عمر الدوري المصري.

وتعرض اللاعب قبل وفاة ابنه لوفاة زوجته قبل بضعة أعوام، إذ اجتاز عدة ظروف شخصية صعبة في طريقه للتألق بالدوري الممتاز.

وحصد المحلة 7 نقاط من أول 9 في الدوري.

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