بابافسيليو: أغلب الفريق أصيب بنزلة برد.. وأفكر في كيفية تطوير الأداء رغم البداية الجيدة

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

نيكوديموس بابافاسيلو - الصور من غزل المحلة

كشف نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني لـ فريق غزل المحلة الصعوبات التي مر بها لاعبيه قبل لقاء أسوان، وشدد على أنه يفكر في تطوير الأداء.

وحقق غزل المحلة الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت البديل على حساب أسوان في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري.

وقال بابافسيليو عبر أون تايم سبورتس: "كانت مباراة صعبة أمام فريق خسر أول مباراتين له في الموسم، وقدمنا كل شيء في المباراة".

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وأضاف "أسوان لعبوا بشكل أكثر شراسة منا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا الفريق الأفضل واعتمدنا على التمريرات والتي ساعدتنا على التسجيل وسعداء بالهدف".

وأوضح "واجهنا مشاكل عديدة، لاعبون كثر أصيبوا بنزلة برد الأسبوع الماضي وكأننا في مستشفى والآن لدينا أيام راحة لنخرج من تلك الحالة".

وواصل "مررنا بمشاكل عديدة سيطرنا ولعبنا في الشوط الثاني بشكل أهدأ والبدلاء ساعدونا وبدأوا في تغيير الأسلوب وحظينا بمواقف جيدة لتسجيل الأهداف".

وأردف "أشكر اللاعبين على الدفاع الجيد طيلة المباراة".

وتابع "البداية جيدة لنا لكن أفكر في كيفية تطوير الأداء، الفكر جديد على اللاعبين ونريد استغلال الوقت والتدريبات لنكون أفضل ونتطور كفريق".

وأتم "سعيد للغاية بأحمد الشيخ لأنه يمر بفترة رائعة وهو أصبح أقرب أكثر لمنطقة الجزاء، وهدفنا تطوير كل لاعب بشكل فردي".

ورفع الشيخ رصيده التهديفي إلى 3 أهداف في الدوري تصدر بها ترتيب هدافي المسابقة منفردا.

وتصدر غزل المحلة الدوري مؤقتا برصيد 7 نقاط من ثلاثة مباريات بينما استمر أسوان في المركز الـ 17 بدون نقاط.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري على ملعب الإسكندرية.

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