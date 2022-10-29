رئيس أسوان: رغبة الطرفين كانت رحيل ربيع ياسين

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

أسوان

كشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن أسباب رحيل ربيع ياسين من منصبه كمدير فني للفريق الأزرق.

وقال صالح عبر قناة صدى البلد: "ربيع ياسين لم يقصر وهو اعتذر وقبلنا اعتذاره والفريق واجه سوء توفيق كبير معه".

وأضاف "رغبة الطرفين كانت الرحيل ولا يزال أمامنا فترة توقف كبيرة حتى نختار المدرب الجديد".

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وواصل "لدينا فريق جيد وأي مدرب سيأتي سيعمل معه بشكل سهل".

وأكمل "أي فريق يخسر 3 مباريات متتالية ستفكر إدارته في تغيير المدرب من أجل تصحيح المسار".

وأوضح "هيثم عرابي أبدى رغبة بعدم الاستمرار ووافقنا على رغبته".

وأتم تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تجربة المدير الرياضي لها إيجابيات وسلبيات ولكن السلبيات أكثر لذلك قررنا إنهائها".

وخسر أسوان 3 مباريات على التوالي في الدروي المصري دون أن يسجل الفريق الأزرق أي هدف.

وكان أسوان عاد للدوري الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون نقاط.

ويلعب أسوان في الجولة الرابعة للدوري يوم 23 نوفمبر المقبل ضد فيوتشر.

أسوان الشافعي صالح الدوري المصري
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