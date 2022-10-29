هيثم عرابي: كنت أتمنى ألا أرحل عن أسوان بهذه الطريقة

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

صالح موسى - هيثم عرابي - بلقاس

يرى هيثم عرابي المدير الرياضي السابق لنادي أسوان أن الفريق الأزرق واجه سوء حظ كبير في مبارياته الأولى بالدوري.

وأعلن نادي أسوان رحيل ربيع ياسين المدير الفني للفريق وكذلك هيثم عرابي، وذلك بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وقال عرابي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أسوان سيظهر بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

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وأضاف "أشكر الإدارة والجمهور والرحيل كان بالاتفاق مع مجلس الإدارة".

وشدد "أنا أساند الفريق بكل قوة واللاعبين حتى بعد رحيلي عن أسوان".

وأتم تصريحاته "واجهنا سوء توفيق كبير في الدوري، وكنت أتمنى ألا أرحل بهذه الطريقة وأن أستمر مع أسوان".

وخسر أسوان 3 مباريات على التوالي في الدروي المصري دون أن يسجل الفريق الأزرق أي هدف.

وكان أسوان عاد للدوري الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون نقاط.

ويلعب أسوان في الجولة الرابعة للدوري يوم 23 نوفمبر المقبل ضد فيوتشر.

أسوان الدوري المصري
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