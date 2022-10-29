الثالث عشر.. رصاصة ليفاندوفسكي تنقذ برشلونة أمام فالنسيا في الوقت القاتل

بصعوبة بالغة، تغلب برشلونة على مضيفه فالنسيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب مستايا ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر في الدوري الإسباني.

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94.

الراية الأولى

سدد أنسو فاتي من انفراد في الدقيقة 13 ولكن تصدى الحارس ببراعة، ليضيع الهدف الأول على الفريق الكتالوني.

وتلقى فالنسيا ضربة موجعة بإصابة إدينسون كافاني وخروجه ليأتي ماركوس أندري بدلا منه في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 23 سجل أنسو فاتي هدفا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

الضربة الثانية

حان دور برشلونة مع الإصابات، إذ خرج إريك جارسيا في الدقيقة 42 وحل ماركوس ألونسو بدلا منه.

وفي الدقيقة 43 سدد فرينكي دي يونج كرة اصطدمت بالدفاع لتخرج من الملعب وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سجل فالنسيا في الدقيقة 50 بواسطة صامويل لينو، ولكن لمسة يد من ماركوس أندري للكرة في طريقها إلى لينو ألغت الهدف.

الثالث.. والثالث عشر

دفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالثلاثي جافي ورافينيا وفيران توريس بدلا من سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي، وذلك في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 73 رد جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا بإشراك سامو كاستييخو وتوني لاتو بدلا من جاستن كلويفرت وأندري ألميدا.

ثالث مصابي المباراة غادر في الوقت ذاته، وهو جول كوندي مدافع برشلونة الذي أتى جيرارد بيكيه على حسابه.

وأهدر برشلونة فرصتين للفوز في الدقيقتين 82 و84 من ليفاندوفسكي وتوريس، قبل أن يأتي الهدف أخيرا في الدقيقة 94 بعد بينية رائعة من رافينيا ولمسة متقنة من ليفاندوفسكي.

هذا الهدف هو الثالث عشر للمهاجم البولندي في الدوري الإسباني هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 31 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد المتصدر الذي يلاقي جيرونا غدا.

فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.