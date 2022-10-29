فحيح الأفاعي مستمر.. إنتر يدهس سامبدوريا بثلاثية

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

خواكين كوريا - إنتر

يواصل إنتر استفاقته، ولا زال فحيح أفاعي النيراتزوري مستمرا، بفوز رابع على التوالي في الدوري الإيطالي وجاء تلك المرة على سامبدوريا بنتيجة 3-0 في ملعب جوسيبي مياتزا.

سجل ثلاثية إنتر: ستيفن دي فري ونيكولو باريلا وخواكين كوريا.

إنتر في آخر 6 مباريات حقق 5 انتصارات وتعادلا وزه ذهبا على حساب برشلونة في كامب نو.

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بينما اكتفى سامبدوريا بانتصاره الوحيد في الدوري ومتكبدا الهزيمة الثامنة.

وارتفع رصيد إنتر إلى 24 نقطة ارتقى بها للمركز الخامس في جدول الترتيب، بينما ظل سامبدوريا في المركز 18 برصيد 6 نقاط.

بدأ إنتر اللقاء بقوة بحثا عن الهدف الأول، فسدد إدين دجيكو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أوديرو بسهولة في الدقيقة 7.

في الدقيقة 21 أرسل هاكان ركلة ركنية أودعها الهولندي ستيفن دي فري في الشباك برأسية قوية.

وبعد 10 دقائق سدد ديماركو كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 44 أرسل باستوني كرة طولية ضربت جميع خطوط الضيوف لتصل إلى باريلا الذي انفرد وسدد بكل قوة كرة في الشباك مسجلا ثاني أهداف إنتر وهدفه الخامس هذا الموسم.

وأصبح باريلا رابع لاعب وسط يسجل في 3 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي بعد استيبان كامبياسو وإيفان بيريسيتش وهاكان تشالهان أوجلو.

كاد لاوتارو ثم دجيكو أن يسجلا في الدقيقة 50 من فرصتين متتاليتين لكن كرتهما مرت بجوار القائم.

ومرت رأسية القائد ميلان شكرينيار بجوار القائم الأيمن مع مرور ساعة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 68 شارك روميلو لوكاكو بدلا من لاوتارو وخواكين كوريا عوضا عن دجيكو.

وبعد 5 دقائق من مشاركة الأرجنتيني، بمجهود فردي من على بُعد 70 مترا سجل كوريا هدفا رائعا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وتألق أونانا في الدقيقة 88 ومنع هدف تقليص الفارق، لينتهي اللقاء بفوز الأفاعي للمباراة الرابعة تواليا.

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