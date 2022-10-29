بعد ربيع ياسين.. أسوان يعلن رحيل هيثم عرابي

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

هيثم عرابي

أعلن نادي أسوان رحيل هيثم عرابي المدير الرياضي عن منصبه بشكل رسمي.

يأتي ذلك بعدما أعلن أسوان رحيل ربيع ياسين المدير الفني من منصبه كمدرب للفريق.

وكان أسوان أجرى 20 صفقة استعدادا للموسم الحالي رفقة المدير الرياضي هيثم عرابي. الراحل حديثا عن منصبه.

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May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎DIGITAL MEDIA YOU THANK LUCK GOOD AND أعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح مساء اليوم السبت قبول إعتذار الكابتن هیثم عرابى المدير الرياضى لفريق الكرة الأول عن إكمال مهمته بنادى أسوان وأتفق الطرفان على إنهاء العلاقة بالتراضى بين الطرفين‎'‎‎

وأكد مجلس إدارة أسوان برئاسة الشافعي صالح أنه يواصل مشاوراته خلال الساعات المقبلة لتشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق.

وخسر أسوان 3 مباريات على التوالي في الدروي المصري دون أن يسجل الفريق الأزرق أي هدف.

وكان أسوان عاد للدوري الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون نقاط.

ويلعب أسوان في الجولة الرابعة للدوري يوم 23 نوفمبر المقبل ضد فيوتشر.

أسوان الدوري المصري هيثم عرابي
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