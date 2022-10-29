بعد ربيع ياسين.. أسوان يعلن رحيل هيثم عرابي

أعلن نادي أسوان رحيل هيثم عرابي المدير الرياضي عن منصبه بشكل رسمي.

يأتي ذلك بعدما أعلن أسوان رحيل ربيع ياسين المدير الفني من منصبه كمدرب للفريق.

وكان أسوان أجرى 20 صفقة استعدادا للموسم الحالي رفقة المدير الرياضي هيثم عرابي. الراحل حديثا عن منصبه.

وأكد مجلس إدارة أسوان برئاسة الشافعي صالح أنه يواصل مشاوراته خلال الساعات المقبلة لتشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق.

وخسر أسوان 3 مباريات على التوالي في الدروي المصري دون أن يسجل الفريق الأزرق أي هدف.

وكان أسوان عاد للدوري الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون نقاط.

ويلعب أسوان في الجولة الرابعة للدوري يوم 23 نوفمبر المقبل ضد فيوتشر.