نابولي يحتفل مبكرا بذكرى ميلاد مارادونا برباعية في شباك ساسولو

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 22:37

كتب : FilGoal

خفيتشيا كفاراستخيليا - نابولي

عزز نابولي تصدره لترتيب الدوري الإيطالي بفوز كاسح جديد على ساسولو بنتيجة 4-0 في الجولة 12 من المسابقة.

واحتفل نابولي مبكرا بعيد ميلاد الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، والذي تحل ذكراه غدا الأحد الموافق 30 أكتوبر.

فوز نابولي تحقق بفضل ثلاثية فيكتور أوسيمين وخفيتشيا كفاراستخليا.

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انتصار ثالث عشر على التوالي في جميع المسابقات للبارتينوبي، والفريق الوحيد في إيطاليا الذي لم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم.

ورفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ميلان الثاني الذي يلتقي تورينو غدا الأحد.

وتوقف رصيد ساسولو عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم نابولي مبكرا بهدفين في الدقيقتين 4 و19 من توقيع النيجيري أوسمين ومن صناعة الجورجي خفيتشيا.

وفي الدقيقة 36 سجل الجورجي هدفه السادس في الموسم بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

وأصبح كفارا ثالث أكثر من شارك بأهداف في أول 12 مباراة برصيد 11 هدفا (سجل 6 وصنع 5) بعد كريستيانو رونالدو (13) ودييجو ميليتو (15).

في الدقيقة 77 سجل أوسيمين الهدف السابع له في الدوري ليزاحم النمساوي ماركو أرناتوفيتش في صدارة الهدافين.

وأصبح أوسيمين صاحب أول هاتريك في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، والنيجيري الأول الذي يسجل هاتريك في المسابقة.

وفي الدقيقة 84، أكمل ساسولو اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد الفرنسي أرماند ليوارنتي بعد التحصل على بطاقة صفراء ثانية.

لتنتهي المباراة بانتصار جديد لنابولي في انتظار من سيوقفه.

نابولي ساسولو الدوري الإيطالي
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