مرتضى: اجتماع طارئ لمجلس الإدارة.. ونوجه التهنئة لـ الأهلي بالسوبر

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد اجتماعا بشكل طارئ لمجلس إدارة النادي غدا الأحد.

وكشف مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية أن الاجتماع سيكون قبل مقابلته مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة أمور مصيرية تتعلق بمستقبل النادي.

وشدد مرتضى على أن الاجتماع ليس له علاقة بمباراة السوبر التي خسرها الفريق أمام الأهلي، وليس له علاقة بالجهاز الفني أو اللاعبين.

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وأكد على أن مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفني للزمالك.

وقال مرتضى منصور: "هذه مناسبة لتهنئة مجلس إدارة الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر".

وأضاف "هذه هي الرياضة الحقيقية، لا يوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات".

وأتم "كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة أو الملايين أمام الشاشات".

الزمالك الدوري المصري مرتضى منصور
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