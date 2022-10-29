أسوان يعلن رحيل ربيع ياسين عن تدريب الفريق
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 22:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي أسوان رحيل ربيع ياسين المدير الفني للفريق عن منصبه بشكل رسمي.
يأتي ذلك بعدما تلقى أسوان الهزيمة أمام غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري.
وأكد مجلس إدارة أسوان برئاسة الشافعي صالح أنه يواصل مشاوراته خلال الساعات المقبلة لتشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق.
وخسر أسوان 3 مباريات على التوالي في الدروي المصري دون أن يسجل الفريق الأزرق أي هدف.
وكان أسوان عاد للدوري الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.
ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون نقاط.
ويلعب أسوان في الجولة الرابعة للدوري يوم 23 نوفمبر المقبل ضد فيوتشر.
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