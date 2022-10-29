NBA - الخسارة الخامسة على التوالي.. ليكرز الفريق الوحيد دون أي فوز
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 22:18
كتب : FilGoal
تلقى لوس أنجلوس ليكرز الهزيمة الخامسة على التوالي في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.
وخسر ليكرز أمام مينيسوتا تيمبرولفوز بنتيجة 111-102.
وهي المرة الأولى التي يفشل فيها ليكرز في تحقيق الفوز بأول 5 مباريات بالدوري منذ موسم 2014-2015.
ويحتل ليكرز المركز الأخير بجدول ترتيب القسم الغربي، وكذلك في جدول ترتيب الدوري بشكل عام.
وأصبح لوس أنجلوس ليكرز الفريق الوحيد في NBA حتى الآن الذي لم يحقق أي فوز.
وحقق ليبرون جيمس نجم ليكرز رقما قياسيا جديدا بعدما سجل 20 نقطة في المباراة.
وبذلك وصل ليبرون للمباراة رقم 1135 الذي يسجل فيها 20 نقطة أو أكثر، وهو الرقم الأفضل في تاريخ الدوري الأمريكي.
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