مباشر نهائي كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو (0) (0) باراناينسي.. فرصة مهدرة وتغيير مبكر

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

فلامنجو - باراناينسي - ملعب بانكو دي جواياكويل - نهائي كوبا ليبرتادوريس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو وأتليتكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

ويسعى فلامنجو لأن يصبح بين الأندية البرازيلية الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 3 ألقاب، وسبق له أن خسر نهائي النسخة الماضية.

بينما يأمل باراناينسي في تحقيق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه بعدما خسر من قبل لقب 2005.

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ق 20: خروج اللاعب المخضرم ومشاركة أيرتون لوكاس.

ق 17: إصابة فيليبي لويز وخروجه لتلقي العلاج.

ق 12: تسديدة من فيتينيو من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس فلامنجو.

بداية اللقاء

نهائي كوبا ليبرتادوريس فلامنجو أتليتكو باراناينسي
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