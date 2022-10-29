انتهت كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو (1) (0) باراناينسي.. الأحمر والأسود البطل
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو وأتليتكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.
ويسعى فلامنجو لأن يصبح بين الأندية البرازيلية الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 3 ألقاب، وسبق له أن خسر نهائي النسخة الماضية.
بينما يأمل باراناينسي في تحقيق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه بعدما خسر من قبل لقب 2005.
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انتهت.. فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس 2022
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+4: جووووول أووووول في اللقاء.. جابريل باربوسا يودع عرضية إيفرتون ريبيرو في الشباك بسهولة.
ق 44: بطاقة حمراء بعد تحصله على بطاقة صفراء ثانية لبيدرو هنريكي لاعب وسط باراناينسي بعد عرقلة بيدرو على حدود منطقة الجزاء.
ق 20: خروج اللاعب المخضرم ومشاركة أيرتون لوكاس.
ق 17: إصابة فيليبي لويز وخروجه لتلقي العلاج.
ق 12: تسديدة من فيتينيو من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس فلامنجو.
بداية اللقاء