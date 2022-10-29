السيدة العجوز تستعين بشبابها.. يوفنتوس يفوز بصعوبة على ليتشي

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

نيكولو فاجولي - يوفنتوس

حقق يوفنتوس فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي بالتفوق بهدف وحيد على مضيفه ليتشي في الجولة 12.

سجل هدف يوفنتوس الوحيد: نيكولو فاجولي.

فوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 22 نقطة في المركز السادس بشكل مؤقت وبفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

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بينما توقف رصيد ليتشي عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

واعتمد ماسيمليانو أليجري على الثنائي الشاب فابيو ميريتي وسولي ماتياس في خط الوسط.

وقاد البولندي أركاديوش ميليك الهجوم في ظل غياب بريمير ودي تشيليو ومانويل لوكاتيلي ودوشان فلاهوفيتش ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا.

ولم تشهد المباراة أي فرص محققة للفريقين حتى الدقيقة 73 موعد الهدف الأول والوحيد في اللقاء.

تمريرة من البديل صامويل إيلينج وتسديدة مقوسة رائعة من نيكولو فاجولي أصبح بها أول لاعب من مواليد 2001 يسجل في الدوري الإيطالي لصالح يوفنتوس.

واحتاج البديل صامويل إيلينج 41 ثانية فقط ليصنع هدف فوز فريقه الوحيد.

وكاد أصحاب الأرض أن يحرزوا هدف التعادل عن طريق مورتن هجولماند لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 89.

لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بفضله شبابه.

يوفنتوس ليتشي الدوري الإيطالي
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