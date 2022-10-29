صنع هدفا وتفوق في الهواء.. ماذا قدم كوكا مع ألانيا سبور أمام غازي عنتاب
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 21:20
كتب : FilGoal
تغلب ألانيا سبور على غازي عنتاب بهدفين دون رد في الجولة 12 من الدوري التركي بمشاركة أحمد حسن كوكا مهاجم الأول.
أحمد حسن كوكا
النادي : ألانياسبور
تقدم ألانيا سبور في الدقيقة 21 عن طريق ليروي فير، ثما أضاف يوري بالكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعد صناعة من كوكا.
وغادر كوكا الملعب في الدقيقة 81 وشارك بدلا منه فامارا ديديو.
وشارك كوكا مع فريقه هذا الموسم في 7 مباريات بالدوري التركي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.
ورفع ألانيا سبور رصيده إلى النقطة 16 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري التركي.
وإليكم أبرز أرقام كوكا في هذه المباراة:
دقائق اللعب: 81
التمريرات الحاسمة: 1
التسديدات على المرمى: 1 من 2
المراوغات الناجحة: 1 من 1
الفرص الكبيرة الضائعة: 1
لمسات الكرة: 28
التمريرات الصحيحة: 16 من 22
دقة التمرير: 73%
التمريرات المفتاحية: 1
الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1
الصراعات الهوائية الناجحة: 3 من 4