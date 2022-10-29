نهائي كوبا ليبرتادوريس - باربوسا وبيدرو يقودان فلامنجو.. وفيرناندينيو أساسي مع باراناينسي

يقود جابريل باربوسا وبيدرو هجوم فلامنجو، والموهبة الشابة فيتور روكي هجوم أتليتكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

النسخة الـ 63 تشهد تواجد فيرناندينيو –لاعب مانشستر سيتي السابق- في وسط باراناينسي.

فيما يجلس الثنائي التشيلي أرتورو فيدال وإريك بولجار على مقاعد فلامنجو بجوار المخضرم دييجو ريباس.

جاء تشكيل فلامنجو تحت قيادة جونيور دوريفال:

حراسة المرمى: أديربار سانتوس

الدفاع: فيليبي لويز – ليو بيريرا – ديفيد لويز – روديني

الوسط: جواو جوميش – تياجو مايا – إيفرتون ريبيرو

الهجوم: جابريل باربوسا – بيدرو – جيورجان دي أراسكايتا

بينما جاء تشكيل باراناينسي تحت قيادة لويس فيليبي سكولاري:

حراسة المرمى: تياجو بينتو

الدفاع: أبينير فينيسيوس – تياجو هيلينيو – بيدرو هنريكي – كهيلفين

الوسط: فيرناندينيو – هوجو مورا – أليكس سانتانا

الهجوم: فيتور بوينو – فيتور روكي – فيتينيو

ويسعى فلامنجو لأن يصبح بين الأندية البرازيلية الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 3 ألقاب، وسبق له أن خسر نهائي النسخة الماضية.

بينما يأمل باراناينسي في تحقيق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه بعدما خسر من قبل لقب 2005.