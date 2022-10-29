نهائي كوبا ليبرتادوريس - باربوسا وبيدرو يقودان فلامنجو.. وفيرناندينيو أساسي مع باراناينسي
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 21:16
كتب : إسلام أحمد
يقود جابريل باربوسا وبيدرو هجوم فلامنجو، والموهبة الشابة فيتور روكي هجوم أتليتكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.
النسخة الـ 63 تشهد تواجد فيرناندينيو –لاعب مانشستر سيتي السابق- في وسط باراناينسي.
فيما يجلس الثنائي التشيلي أرتورو فيدال وإريك بولجار على مقاعد فلامنجو بجوار المخضرم دييجو ريباس.
جاء تشكيل فلامنجو تحت قيادة جونيور دوريفال:
حراسة المرمى: أديربار سانتوس
الدفاع: فيليبي لويز – ليو بيريرا – ديفيد لويز – روديني
الوسط: جواو جوميش – تياجو مايا – إيفرتون ريبيرو
الهجوم: جابريل باربوسا – بيدرو – جيورجان دي أراسكايتا
بينما جاء تشكيل باراناينسي تحت قيادة لويس فيليبي سكولاري:
حراسة المرمى: تياجو بينتو
الدفاع: أبينير فينيسيوس – تياجو هيلينيو – بيدرو هنريكي – كهيلفين
الوسط: فيرناندينيو – هوجو مورا – أليكس سانتانا
الهجوم: فيتور بوينو – فيتور روكي – فيتينيو
ويسعى فلامنجو لأن يصبح بين الأندية البرازيلية الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 3 ألقاب، وسبق له أن خسر نهائي النسخة الماضية.
بينما يأمل باراناينسي في تحقيق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه بعدما خسر من قبل لقب 2005.