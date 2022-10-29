نهائي كوبا ليبرتادوريس - باربوسا وبيدرو يقودان فلامنجو.. وفيرناندينيو أساسي مع باراناينسي

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 21:16

كتب : إسلام أحمد

جابريل باربوسا - فلامنجو - فيرناندينيو - باراناينسي

يقود جابريل باربوسا وبيدرو هجوم فلامنجو، والموهبة الشابة فيتور روكي هجوم أتليتكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

النسخة الـ 63 تشهد تواجد فيرناندينيو –لاعب مانشستر سيتي السابق- في وسط باراناينسي.

فيما يجلس الثنائي التشيلي أرتورو فيدال وإريك بولجار على مقاعد فلامنجو بجوار المخضرم دييجو ريباس.

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جاء تشكيل فلامنجو تحت قيادة جونيور دوريفال:

حراسة المرمى: أديربار سانتوس

الدفاع: فيليبي لويز – ليو بيريرا – ديفيد لويز – روديني

الوسط: جواو جوميش – تياجو مايا – إيفرتون ريبيرو

الهجوم: جابريل باربوسا – بيدرو – جيورجان دي أراسكايتا

بينما جاء تشكيل باراناينسي تحت قيادة لويس فيليبي سكولاري:

حراسة المرمى: تياجو بينتو

الدفاع: أبينير فينيسيوس – تياجو هيلينيو – بيدرو هنريكي – كهيلفين

الوسط: فيرناندينيو – هوجو مورا – أليكس سانتانا

الهجوم: فيتور بوينو – فيتور روكي – فيتينيو

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ويسعى فلامنجو لأن يصبح بين الأندية البرازيلية الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 3 ألقاب، وسبق له أن خسر نهائي النسخة الماضية.

بينما يأمل باراناينسي في تحقيق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه بعدما خسر من قبل لقب 2005.

نهائي كوبا ليبرتادوريس فلامنجو أتليتكو باراناينسي
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