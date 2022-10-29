هدف ميسي الرائع وسلسلة راموس.. باريس ينتصر على تروا في مباراة الأهداف السبعة

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ليونيل ميسي

في مباراة مثيرة للغاية، تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه تروا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الفرنسي.

البداية السريعة أتت بتوقيع ماما بالدي في الدقيقة 3 بعد تمريرة من روني لوبيز، ليتأخر باريس مبكرا.

وفي الدقيقة 24 سجل كارلس سولير هدف التعادل بصناعة النجم البرازيلي نيمار.

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ولكن في الشوط الثاني استرد تروا التقدم بواسطة بالدي مرة أخرى في الدقيقة 52، بفضل صناعة ويلسون أودوبير.

وبتسديدة رائعة من خارج المنطقة، أعاد ليونيل ميسي التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة، عقب تمريرة من سيرخيو راموس.

وفي الدقيقة 59 أجرى كريستوف جالتييه مدرب باريس تبديلين بنزول ماركينيوس وفابيان رويز بدلا من بريسنيل كيمبيمبي وفيتينيا.

وفي الدقيقة 62 صنع ميسي هدف التقدم لصالح نيمار، بينما سجل كيليان مبابي الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

قلص تروا الفارق في الدقيقة 88 بواسطة أنتي بالافيرسا، بعد تمريرة حاسمة من رينو ريبار.

بذلك يظل باريس سان جيرمان بلا هزيمة في آخر 32 مباراة على التوالي بجميع المسابقات، بواقع 25 فوزا و7 تعادلات.

للمباراة رقم 49 على التوالي، باريس سان جيرمان يفوز في ملعبه "حديقة الأمراء" حين يسجل كيليان ميابي.

ولم يخسر راموس أي مباراة من أول 30 مباراة له مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي.

بذلك يعمق باريس صدارته لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط عن لانس أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد تروا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

باريس سان جيرمان ليونيل ميسي الدوري الفرنسي سيرخيو راموس كيليان مبابي
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