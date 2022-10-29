كوكا يصنع في فوز ألانيا سبور على غازي عنتاب

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

احتفال أحمد حسن كوكا بهدفه - ألانياسبور

شارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر في فوز فريقه ألانيا سبور على غازي عنتاب بهدفين دون رد في الجولة 12 من الدوري التركي.

أحمد حسن كوكا

النادي : ألانياسبور

ألانياسبور

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى النقطة 16 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري التركي.

وتجمد رصيد غازي عنتاب عند النقطة 15 في المركز العاشر ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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تقدم ألانيا سبور في الدقيقة 21 عن طريق ليروي فير، ثما أضاف يوري بالكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعد صناعة من كوكا.

وغادر كوكا الملعب في الدقيقة 81 وشارك بدلا منه فامارا ديديو.

وشارك كوكا مع فريقه هذا الموسم في 7 مباريات بالدوري التركي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.

أحمد حسن كوكا الدوري التركي
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