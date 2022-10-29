انتهت في الدوري الإسباني - فالنسيا (0) - (1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فالنسيا ضد برشلونة في الأسبوع الثاني عشر للدوري الإسباني.

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ق 94 جووووووووووووووول روبرت ليفاندوفسكي يقتنص الانتصار.. بينية رافينيا العالية ولمسة ليفاندوفسكي تسكن الشباك

ق 84 ماذا أهدرت يا توريس.. الكرة تصطدم بقدمه الثابتة عوضا عن يمناه التي حاول التسديد بها!

ق 82 ليفاندوفسكي يهدر بغرابة بعد مراوغة

ق 74 خروج جول كوندي بسبب الإصابة ونزول جيرارد بيكيه

ق 73 سامو كاستييخو وتوني لاتو بدلا من جاستن كلويفرت وأندري ألميدا في صفوف فالنسيا

ق 57 جافي ورافينيا وفيران توريس بدلا من سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي

ق 51 لمسة يد ضد ماركوس أندري قبل وصول الكرة إلى لينو.. الهدف يلغى

ق 50 جووووول صامويل لينو يسجل أول أهداف المباراة.. 1-0 للخفافيش ولكن جدل إثر لمسة يد محتملة

نهاية الشوط الأول

ق 45+1 شجار بين لاعبي الفريقين

ق 43 فرينكي دي يونج يسدد والكرة تصطدم بالدفاع وتمر بجوار القائم

ق 42 خروج إريك جارسيا ونزول ماركوس ألونسو

ق 23 جوووول أنسو فاتي يسجل ولكن الراية.. الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 18 خروج إدينسون كافاني بسبب الإصابة ونزول ماركوس أندري

ق 13 أنسو فاتي ينفرد ولكن الحارس يتصدى ببراعة

بداية المباراة