رايو فايكانو يحقق فوزه الأول في التاريخ على ملعب إشبيلية

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

رايو فايكانو

حقق رايو فايكانو فوزا تاريخيا على إشبيلية بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب رامون سانشيز بزخوان في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

الفوز كان هو الذي يحققه رايو فايكانو على ملعب إشبيلية في تاريخه بعد 25 مباراة أقيمت بين الفريقين.

ولم يحقق إشبيلية أي مباراة على ملعبه في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم بعد 6 مباريات لتكون في سابقة هي الأولى في تاريخ النادي.

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وتمكن رايو فايكانو من تجنب الخسارة على ملعب كامب نو حينما تعادل مع برشلونة وتعادل أيضا مع أتليتكو مدريد على معب واندا متروبوليتانو.

ووصل رايو فايكانو للمباراة الرابعة على التوالي بدون التعرض لأي خسارة.

وتعرض خورخي سامباولي للهزيمة على ملعب سانشيز بزخوان لثاني مرة خلال مسيرته مع إشبيلية بعد خسارة واحدة تعرض لها أمام برشلونة في 2016.

وارتفع رصيد رايو فايكانو للنقطة الـ 18 في المركز الثامن بينما توقف إشبيلية عند النقطة العاشرة في المركز الـ 16.

وشهد تشكيل إشبيلية مشاركة إيسكو وأوليفير توريس وعدنان يانوزاي خلف إريك لاميلا في خط الهجوم.

وسجل ألفارو جارسيا هدف رايو فايكانو الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 61 بتسديدة أرضية على يمين الحارس ماركو ديميتروفيتش.

وسيلعب إشبيلية مباراته المقبلة ضد ريال بيتيس على ملعب الأخير بينما سيلعب رايو فايكانو مع ريال مدريد على ملعبه.

إشبيلية رايو فايكانو الدوري الإسباني
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