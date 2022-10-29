وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد السوبر
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:34
كتب : أحمد شوقي صلاح
وصلت إلى القاهرة بعثة فريق كرة القدم بنادي الزمالك قادمة من أبو ظبي عقب خوض السوبر المصري أمام الأهلي.
وخسر الزمالك أمام الأهلي في السوبر بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي.
وسجل ثنائية فوز الأهلي برونو سافيو وكريم فؤاد.
ويعود الزمالك غدا الأحد، لاستئناف تدريباته الجماعية من جديد من أجل استكمال الدوري المصري.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.
وفاز الزمالك في أول جولتين من الدوري على سموحة وسيراميكا كليوباترا.
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