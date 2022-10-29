تشكيل برشلونة - فاتي أساسي وجافي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فايكانو - أنسو فاتي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيله لمواجهة مضيفه فالنسيا على ملعب مستايا ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإسباني.

ويتواجد جافي على مقاعد البدلاء بعد تعرضه للإصابة في المباراة السابقة بالدوري أمام أتلتيك بلباو.

فيما يغيب سيرجي روبرتو للإصابة التي تعرض لها في المباراة ذاتها.

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - ماركوس ألونسو - هيكتور بيليرين - جيرارد بيكيه - بابلو توري - جافي - فرانك كيسي - رافينيا - فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

أنسو فاتي برشلونة الدوري الإسباني فالنسيا
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