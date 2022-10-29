تشكيل إنتر – دجيكو ولاوتارو في الهجوم.. ولوكاكو على الدكة أمام سامبدوريا
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:01
كتب : FilGoal
يقود إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر أمام سامبدوريا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.
ويجلس البلجيكي روميلو لوكاكو على دكة البدلاء بعدما تعافى من الإصابة وشارك كبديل ضد فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الأبطال وسجل هدفا.
وجاء تشكيل إنتر:
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفن دي فري – ميلان شكرينيار
الوسط: فيديريكو ديماركو - نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو هنريك ميختاريان - دينزل دومفريز
الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز
ويحتل إنتر المركز السابع برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.
بينما يحتل سامبدوريا المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزه الأول الجولة الماضية على حساب كريمونيسي.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر يواجه سامبدوريا تشكيل برشلونة - فاتي أساسي وجافي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا الأسرع منذ رونالدو والأكثر تأخرا في القرن.. قادش يفسد عودة أتلتيكو مدريد بسيناريو جنوني في مباراة الـ8 أهداف.. سام مرسي يسجل في تعادل مثير بين إبسويتش وتشارلتون للمرة السادسة على التوالي.. كوكا أساسي مع ألانيا سبور أمام غازي عنتاب مفارقة تحدث للمرة الثالثة في القرن الحالي.. بايرن يضرب ماينز بسداسية مرموش يشارك في فوز كبير لفولفسبورج على بوخوم جوارديولا: شيء واحد لم أفعله أنا ودي بروين سويا
أخر الأخبار
دغموم: توقعت هدفي في إنبي 38 دقيقة | الكرة المصرية