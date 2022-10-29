تشكيل إنتر – دجيكو ولاوتارو في الهجوم.. ولوكاكو على الدكة أمام سامبدوريا

يقود إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر أمام سامبدوريا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ويجلس البلجيكي روميلو لوكاكو على دكة البدلاء بعدما تعافى من الإصابة وشارك كبديل ضد فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الأبطال وسجل هدفا.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفن دي فري – ميلان شكرينيار

الوسط: فيديريكو ديماركو - نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو هنريك ميختاريان - دينزل دومفريز

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

ويحتل إنتر المركز السابع برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

بينما يحتل سامبدوريا المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزه الأول الجولة الماضية على حساب كريمونيسي.