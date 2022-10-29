مروان حمدي: هدفنا المنافسة على المربع الذهبي

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

مروان حمدي - المصري × إنبي

شدد مروان حمدي مهاجم المصري على أن الفوز على إنبي سيمنح الفريق دفعة معنوية للمستقبل، مشيرا إلى أن الهدف هو المربع الذهبي.

وسجل مروان هدف المصري الأول مع الدقيقة 72، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله عبد الرحيم دغموم ليفوز الأخضر على إنبي بهدفين دون رد وحصد جائزة رجل المباراة.

وقال مروان حمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا هاما على إنبي وسيمحنا دفعة معنوية قوية".

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وأضاف "تحقيق الفوز أهم بالنسبة لي من حصد لقب رجل المباراة، كان من المهم أن نحقق أول الانتصارات".

وتابع "خضنا أكثر من معسكر خلال الفترة الماضية لزيادة التفاهم بيننا وتنفيذ تعليمات المدرب".

واستكمل "إيهاب جلال منحنا تعليمات بين الشوطين ونفذناها ونجحنا في تحقيق الفوز".

وأتم "أشكر الجماهير على دعمها دائما، هذا سيجعلني أقدم كل ما أملك لإسعادهم. نرغب في التواجد في المربع الذهبي".

وأصبح هدف مروان هو الأول له بعد ثلاثة مباريات لم يسجل خلالهم، إذ سجل لآخر مرة بقميص سموحة في مرمى مصر للمقاصة في الجولة الـ 33 من الدوري الموسم الماضي.

نستعرض معا ما قدمه مروان حمدي أمام إنبي

الدقائق: 90

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الصحيحة: 9 من أصل 13 بدقة تمرير 69%

المراوغات الصحيحة: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 4

الفوز بالثنائيات الهوائية: 1

مروان حمدي الدوري المصري
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