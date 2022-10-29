سجل وصنع للمرة الأولى.. مروان حمدي رجل مباراة المصري وإنبي

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

مروان حمدي جائزة رجل المباراة - المصري × إنبي

فاز مروان حمدي مهاجم النادي المصري بجائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وانتصر المصري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

وسجل مروان هدف المصري الأول مع الدقيقة 72، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله عبد الرحيم دغموم.

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وأصبح هدف مروان هو الأول له بعد ثلاثة مباريات لم يسجل خلالهم، إذ سجل لآخر مرة بقميص سموحة في مرمى مصر للمقاصة في الجولة الـ 33 من الدوري الموسم الماضي.

نستعرض معا ما قدمه مروان حمدي أمام إنبي

الدقائق: 90

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الصحيحة: 9 من أصل 13 بدقة تمرير 69%

المراوغات الصحيحة: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 4

الفوز بالثنائيات الهوائية: 1

مروان حمدي المصري إنبي الدوري المصري
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