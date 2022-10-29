سجل وصنع للمرة الأولى.. مروان حمدي رجل مباراة المصري وإنبي
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 19:10
كتب : FilGoal
فاز مروان حمدي مهاجم النادي المصري بجائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وانتصر المصري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.
وسجل مروان هدف المصري الأول مع الدقيقة 72، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله عبد الرحيم دغموم.
وأصبح هدف مروان هو الأول له بعد ثلاثة مباريات لم يسجل خلالهم، إذ سجل لآخر مرة بقميص سموحة في مرمى مصر للمقاصة في الجولة الـ 33 من الدوري الموسم الماضي.
نستعرض معا ما قدمه مروان حمدي أمام إنبي
الدقائق: 90
الأهداف: 1
التمريرات الحاسمة: 1
التمريرات الصحيحة: 9 من أصل 13 بدقة تمرير 69%
المراوغات الصحيحة: 2
الفوز بالثنائيات الأرضية: 4
الفوز بالثنائيات الهوائية: 1
نرشح لكم
هداف الدوري: مررت بظروف صعبة.. وأحلم باللعب مع المنتخب بابافسيليو: أغلب الفريق أصيب بنزلة برد.. وأفكر في كيفية تطوير الأداء رغم البداية الجيدة رئيس أسوان: رغبة الطرفين كانت رحيل ربيع ياسين هيثم عرابي: كنت أتمنى ألا أرحل عن أسوان بهذه الطريقة بعد ربيع ياسين.. أسوان يعلن رحيل هيثم عرابي مرتضى: اجتماع طارئ لمجلس الإدارة.. ونوجه التهنئة لـ الأهلي بالسوبر أسوان يعلن رحيل ربيع ياسين عن تدريب الفريق وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد السوبر