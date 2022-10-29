بعد هدفه القاتل.. أحمد الشيخ رجل مباراة أسوان وغزل المحلة

حصد أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة جائزة أفضل لاعب في مباراة أسوان وغزل المحلة بافتتاح الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسجل الشيخ هدف فوز زعيم الفلاحين في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع على حساب أسوان.

ورفع الشيخ رصيده التهديفي إلى 3 أهداف في الدوري تصدر بها ترتيب هدافي المسابقة منفردا.

وخاض الشيخ 90 دقيقة كاملة سدد 3 مرات وأرسل 19 تمريرة صحيحة من أصل 28.

ومرر 5 مرات إلى الثلث الهجومي لغزل المحلة، لكنه أرسل 6 عرضيات لم تصل أي منها لزملائه.

واستعاد الكرة لفريقه في 8 مواقف مختلفة وفاز في 3 صراعات ثنائية من أصل 5، وتحصل على خطأ لصالحه.

وتصدر غزل المحلة الدوري مؤقتا برصيد 7 نقاط من ثلاثة مباريات بينما استمر أسوان في المركز الـ 17 بدون نقاط.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري على ملعب الإسكندرية بينما سيحل أسوان ضيفا على فيوتشر.