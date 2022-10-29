في الجول يكشف - سبب إصرار كولر على التدرب عقب عودة الأهلي من أبو ظبي
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 19:08
كتب : أحمد الخولي
أصر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خوض فريقه للمران الجماعي عقب العودة مباشرة من أبو ظبي.
وعاد الأهلي من أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة عقب الفوز بكأس السوبر المصري أمام الزمالك.
وفور الوصول إلى مطار القاهرة توجه الأهلي إلى ملعب التتش لخوض مرانه بأمر من المدير الفني السويسري.
وعلم FilGoal.com أن كولر فضل خوض التدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية والجري لكل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة السوبر.
وذلك من أجل أن يكون كل اللاعبين جاهزين للمباريات المقبلة للفريق.
وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة السوبر سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد.
ويلعب الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من الدوري ضد الداخلية.
نرشح لكم
هداف الدوري: مررت بظروف صعبة.. وأحلم باللعب مع المنتخب بابافسيليو: أغلب الفريق أصيب بنزلة برد.. وأفكر في كيفية تطوير الأداء رغم البداية الجيدة رئيس أسوان: رغبة الطرفين كانت رحيل ربيع ياسين هيثم عرابي: كنت أتمنى ألا أرحل عن أسوان بهذه الطريقة بعد ربيع ياسين.. أسوان يعلن رحيل هيثم عرابي مرتضى: اجتماع طارئ لمجلس الإدارة.. ونوجه التهنئة لـ الأهلي بالسوبر أسوان يعلن رحيل ربيع ياسين عن تدريب الفريق وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد السوبر