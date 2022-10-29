في الجول يكشف - سبب إصرار كولر على التدرب عقب عودة الأهلي من أبو ظبي

أصر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خوض فريقه للمران الجماعي عقب العودة مباشرة من أبو ظبي.

وعاد الأهلي من أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة عقب الفوز بكأس السوبر المصري أمام الزمالك.

وفور الوصول إلى مطار القاهرة توجه الأهلي إلى ملعب التتش لخوض مرانه بأمر من المدير الفني السويسري.

وعلم FilGoal.com أن كولر فضل خوض التدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية والجري لكل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة السوبر.

وذلك من أجل أن يكون كل اللاعبين جاهزين للمباريات المقبلة للفريق.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة السوبر سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد.

ويلعب الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من الدوري ضد الداخلية.