الأسرع منذ رونالدو والأكثر تأخرا في القرن.. قادش يفسد عودة أتلتيكو مدريد بسيناريو جنوني

سقط أتلتيكو مدريد على يد مضيفه قادش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

الدقيقة الأولى شهدت الرصاصة الأولى بالفعل، بعد 27 ثانية فقط سجل ثيو بونجوندا هدف قادش الأول.

كان هذا أسرع هدف يتلقاه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني منذ ديسمبر 2003، حين سجل رونالدو "الظاهرة" في شباكه مع ريال مدريد بعد 13 ثانية فقط.

وزاد وضع أتلتيكو سوءا بإصابة ألفارو موراتا وخروجه في الدقيقة العاشرة، ليأتي ماتيوس كونيا بدلا منه.

وفي الدقيقة 29 وقعت الإصابة على الجانب الآخر، ليخرج مامادو مباي ويحل فيكتور شوست بدلا منه.

وبدأ دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تحركاته الفعلية في الدقيقة 60 بنزول جواو فيليكس وأنطوان جريزمان بدلا من أنخيل كوريا ويانيك فيريرا كاراسكو.

وفي الدقيقة 72 حل بابلو باريوس بدلا من جيفري كوندوجبيا.

الهدف الثاني لقادش أتى في الدقيقة 81 بتوقيع أليكس فيرنانديز، بعد تمريرة من إسبينو ألفونسو.

ولكن على الجانب الآخر بدأ أتلتيكو مدريد عودته في الدقيقة 85 بهدف عكسي تسبب به جواو فيليكس ليسكن لويس هيرنانديز الكرة بالخطأ في شباكه.

وبالفعل سجل فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 89 من صناعة جريزمان، ولكن هذا التعادل أفسده روبن سوبرينز في الدقيقة 99 بثالث أهداف قادش.

الهدف أتى تحديدا في الدقيقة 98:08، وهو أكثر الأهداف تأخرا في شباك أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني طوال القرن الحادي والعشرين.

بتلك الخسارة يتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما رفع قادش رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن عشر.